F1, Max Verstappen: “La macchina è molto meglio, Red Bull sulla strada giusta”

Miglior tempo e un sorriso convinto per Max Verstappen al termine del venerdì dedicato alle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della Stiria 2020 di Formula Uno. Il pilota olandese ha portato la sua Red Bull al miglior tempo nel corso della FP2, confermando la bontà del pacchetto di una RB16 che, al netto dei problemi di affidabilità messi in mostra durante lo scorso weekend, sembra davvero l’unica reale contendente della Mercedes, con una Racing Point in scia sempre pronta a stupire, specialmente sul giro secco.

Al termine della giornata del Red Bull Ring l’olandese ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport: “La vettura nel complesso è andata molto meglio rispetto a venerdì scorso – annuncia il classe 1997 – Devo dire che abbiamo imparato diverse cose riguardo alla nostro macchina e ne siamo davvero contenti. Rispetto alla passata settimana abbiamo cercato di sistemare alcune cose e, anche per questo, l’andamento è decisamente più incoraggiante”.

Loading...

Loading...

Dopo lo stop di domenica scorsa Max Verstappen non si sbilancia troppo in ottica gara, il primo Gran Premio della Stiria della storia della massima categoria del motorsport: “Non so se abbiamo a disposizione il pacchetto vincente, probabilmente lo scopriremo solamente domenica. Ripeto: mi sento molto più positivo rispetto a sette giorni fa”.

Il tempo fissato oggi potrebbe addirittura valere per la pole position. Per quale motivo? Il meteo di Spielberg nella giornata di domani parla di pioggia battente lungo tutto il corso della giornata. Per questo motivo la FIA sta addirittura valutando di cancellare l’intero programma e, quindi, cancellare le qualifiche. In questo modo Max Verstappen sarebbe già pronto in prima posizione in vista della gara: “Oggettivamente non so ancora se il mio crono odierne potrà valere davvero per la pole position. Sappiamo che domani è annunciata tanta pioggia e non è escluso che non si possa nemmeno effettuare FP3 e qualifiche. Ad ogni modo c’è sempre a disposizione lo slot di domenica mattina, per cui non penso di essere già in pole position”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse