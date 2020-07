F1, Toto Wolff: “Lewis Hamilton è stato incredibile nelle qualifiche, domani sarà una gara difficile”

Toto Wolff è esaltato al termine delle qualifiche del GP di Stiria, secondo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Red Bull Ring, la Mercedes si è presa la pole position grazie a una prestazione superba di Lewis Hamilton: il britannico ha conquistato la 89ma pole in carriera, dominando su pista bagnata e dando un saggio delle sue grandi qualità.

In un’intervista a ORF, Wolff ha decantato le lodi del campione del mondo in carica: “Lewis è stato incredibile, soprattutto nell’ultima sessione del time-attack. Abbiamo gestito bene le fasi concitate e nello stesso tempo Hamilton ha valorizzato al meglio la macchina che gli abbiamo messo a disposizione“, le parole del Team Principal della Stella a tre punte. Il manager austriaco comunque ha lodato le qualità di guida di altri piloti per sottolineare quanto fosse difficile essere così prestazionali nel contesto meteorologico in cui ci si trovava.

Guardando alla gara domenica, Wolff ha ammesso: “Domani sarà difficile, ci saranno probabilmente condizioni d’asciutto e anche Valtteri (Bottas, ndr) dalla seconda fila, se superasse Carlos Sainz (terzo, ndr) potrebbe avere delle chance. E’ chiaro che Verstappen è un rivale temibile” (fonte: speedweek.com).

Foto: LaPresse