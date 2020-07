F1, orari FP3 e qualifiche: dove vederle in tv. Guida TV8 e Sky GP Stiria 2020

Sabato 11 luglio si disputano le qualifiche del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1. I motori si accederanno nuovamente sul circuito di Zeltweg, almeno secondo il programma originario. Ci sono però dei dubbi riguardo alla possibilità di scendere concretamente in pista perché le previsioni meteo della vigilia sono poco confortanti: si preannuncia un tremendo acquazzone, pioggia battente e precipitazioni cospicue, tanto che il rischio è quello di avere una pista allagata e l’impossibilità di disputare regolarmente le qualifiche. Il time attack, in caso di impossibilità di disputa sabato pomeriggio, potrebbe essere spostato a domenica mattina oppure potrebbero essere tenuti in considerazione i tempi della FP2 per definire la griglia di partenza della gara di domenica.

Max Verstappen ha messo in mostra una grande velocità e sembra poter puntare in alto con la Red Bull, Valtteri Bottas cerca una nuova pole position dopo quella ottenuta la scorsa settimana, Lewis Hamilton vuole riscattarsi dopo un venerdì deludente con la Mercedes. E la Ferrari? Charles Leclerc e Sebastian Vettel non hanno ancora spinto al massimo con la nuova Ferrari, vedremo se gli aggiornamenti permetteranno ai due uomini in rosso di partire davanti. Attenzione alle lanciatissime Racing Point e alla convincente McLaren.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle qualifiche del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, in differita tv su TV8.

CALENDARIO QUALIFICHE GP STIRIA F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 11 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP STIRIA F1 2020: COME VEDERLE IN TV E IN STREAMING?

PROVE LIBERE 3:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUALIFICHE:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.30.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Repliche su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 18.15, 20.30, 00.00, 02.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse