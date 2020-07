F1, la classifica delle velocità di punta in qualifica: svetta Bottas, 11° Leclerc, Vettel terzultimo

In condizioni di bagnato come quelle delle qualifiche che si sono svolte ieri al GP di Stiria 2020 di F1, le velocità di punta risultano circa 20/30 km/h inferiori a quando si corre su asfalto asciutto. La punta massima è stata toccata dalla Mercedes di Valtteri Bottas, spintosi a 297,6 km/h. Alle sue spalle la Red Bull di Alexander Albon e le Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez, tutti appaiati a 295,4 km/h.

Nessuna delle prime dieci posizioni è occupata da macchine che montano motori della Ferrari, un dato che la dice lunga sulle lacune del propulsore progettato a Maranello. Il dato ‘consolante’ è che Charles Leclerc non si trova nelle retrovie come accaduto nel corso delle prove libere o nel fine settimana precedente: il monegasco è 11° con 293,3 km/h. E’ allarmante tuttavia constatare come dalla sedicesima alla ventesima posizione troviamo, nell’ordine, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen e Romain Grosjean, tutti motorizzati Ferrari. Il quattro volte campione del mondo si è fermato ad una velocità di punta di 290,9 km/h.

Loading...

Loading...

Le difficoltà in rettilineo lasciano presagire una gara non semplice per i piloti della Rossa, chiamati a recuperare dalle retrovie. Con un motore così poco incisivo i sorpassi si riveleranno problematici, seppur con l’aiuto del DRS. Serviranno delle autentiche invenzioni, un po’ come quelle messe in atto domenica scorsa da Charles Leclerc.

LA CLASSIFICA DELLE VELOCITA’ DI PUNTA NELLE QUALIFICHE DEL GP DI STIRIA 2020

1 Valtteri Bottas Mercedes-AMG Petronas F1 Team 297.6

2 Alexander Albon Aston Martin Red Bull Racing 295.4

3 Sergio Perez BWT Racing Point F1 Team 295.4

4 Lance Stroll BWT Racing Point F1 Team 295.4

5 George Russell Williams Racing 295.2

6 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas F1 Team 295.1

7 Max Verstappen Aston Martin Red Bull Racing 295.0

8 Daniel Ricciardo Renault DP World F1 Team 293.9

9 Nicholas Latifi Williams Racing 293.8

10 Esteban Ocon Renault DP World F1 Team 293.5

11 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 293.3

12 Carlos Sainz McLaren F1 Team 292.7

13 Daniil Kvyat Scuderia AlphaTauri Honda 292.7

14 Lando Norris McLaren F1 Team 292.4

15 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 292.1

16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing ORLEN 291.4

17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing ORLEN 291.1

18 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 290.9

19 Kevin Magnussen Haas F1 Team 287.1

20 Romain Grosjean Haas F1 Team 228.4

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse