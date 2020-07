F1, la crescita di Renault. I francesi sognano di stare davanti alla Ferrari tra i costruttori

Si conferma nella zona punti la Renault, grazie all’ottavo posto di Daniel Ricciardo. L’australiano nativo di Perth ha completato nella Top10 il Gran Premio di Stiria, seconda prova del Mondiale di F1 2020. L’ex portacolori di casa Red Bull conferma i miglioramenti della compagine francese che, in occasione del GP d’Austria di sette giorni fa, concluse all’ottavo posto con il francese Esteban Ocon.

La nuova auto dell’équipe diretta dal francese Cyril Abiteboul ha mostrato nel tracciato di Spielberg (Austria) un netto miglioramento rispetto allo scorso anno, stagione in cui i risultati faticavano ad arrivare. Dopo due delle dieci corse che per ora sono state annunciate, la Renault occupa il sesto posto della classifica costruttori con otto punti raccolti. Incidono sulla graduatoria i due ‘zero’ che hanno contraddistinto l’inizio del Mondiale 2020, uno a testa per i due piloti. Ricordiamo infatti che Ricciardo non ha concluso il primo appuntamento della stagione per un problema di surriscaldamento, mentre Ocon ha dovuto alzare bandiera bianca nella gara odierna dopo una discreta prima parte di gara.

Sono undici le lunghezze che separano la Renault dalla Ferrari, attualmente al quinto posto della classifica costruttori con 18 punti. Non sembra però impossibile vedere una Renault che possa seriamente impensierire la Rossa, assente dalla zona punti nella giornata odierna dopo il contatto del primo giro tra il monegasco Charles Leclerc ed il tedesco Sebastian Vettel.

Il Red Bull Ring, sede delle prime due manifestazioni del 2020, sembra dunque premiare i tecnici della Renault che, lo ricordiamo, è l’unico motorista della F1 a non vendere i propri propulsori ad altri team. Il prossimo evento, indetto per domenica 19 luglio sul tracciato di Budapest, sarà un importante test per i francesi in un circuito molto differente da Zeltweg. I presupposti per il momento lasciano sperare i vertici della casa transalpina, pronta a confermarsi tra le curve dell’Hungaroring.

Foto: Lapresse