F1, GP Stiria 2020: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Oggi venerdì 10 luglio si disputano le prove libere del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 2020. Al Red Bull Ring incomincia il secondo weekend di gara, si rimane sul circuito di Zeltweg dove nell’ultimo fine settimana è andato in scena l’avvincente GP d’Austria. Si riparte con due sessioni di prove libere, i piloti avranno a disposizione complessivamente 3 ore di tempo per mettere a punto le proprie monoposto e per migliorare il feeling col tracciato di Spielberg. Tutte le scuderie hanno a disposizione i dati di pochi giorni fa ma naturalmente le carte potrebbero essere rimescolate e i valori in pista potrebbero mutare in vista delle qualifiche e della corsa di domenica.

La Mercedes è comunque la grande favorita della vigilia, Valtteri Bottas è reduce dal trionfo nel GP d’Austria e punta alla replica: il finlandese vuole decisamente mettere pressione al compagno di squadra Lewis Hamilton, desideroso di riscattare il deludente quarto posto dell’esordio. E la Ferrari? La Scuderia di Maranello dovrebbe portare un nuovo pacchetto per essere decisamente più performante, Charles Leclerc ha conquistato il secondo posto al debutto ma è un risultato frutto degli episodi: il monegasco cerca una monoposto più efficiente in condizioni normali, stesso discorso per Sebastian Vettel dopo la decima piazza. Le Red Bull devono rialzare la testa dopo il doppio zero con Max Verstappen e Alexander Albon, attenzione a McLaren e Racing Point.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle prove libere del GP della Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 2020. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e su NowTV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROVE LIBERE GP AUSTRIA F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 10 LUGLIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

PROVE LIBERE GP AUSTRIA F1 2020: COME VEDERLE IN TV E IN STREAMING?

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica delle prove libere 2 su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 20.30, 00.00, 02.00 e nel rullo notturno.

Non è prevista la trasmissione delle prove libere su TV8

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

