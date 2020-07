F1, il GP del Mugello è ufficiale! Si disputerà il 13 settembre

Una grande notizia arriva dal sito ufficiale della F1 quest’oggi e riguarda il circuito del Mugello. La pista toscana infatti entrerà a far parte nel calendario iridato di F1 di questo 2020 nel weekend dell’11-13 settembre, portando a due gli appuntamenti in Italia. Ricordiamo infatti che nel Bel Paese si correrà anche a Monza una settimana prima (4-6 settembre). Una magica doppia per il territorio italiano che non può che far piacere agli appassionati, augurandosi di poter vivere gli eventi con il pubblico.

La dicitura esatta sarà GP di Toscana e avrà un valore particolare per la Ferrari, dal momento che sul circuito di sua proprietà festeggerà il 1000° GP della propria storia. Una scadenza unica, che il Cavallino Rampante vorrà onorare al meglio delle proprie possibilità. “Vogliamo ringraziare i promotori, le autorità nazionali, i team e la FIA per il loro duro lavoro e il supporto nel rendere possibili questo GP. Abbiamo avuto un ottimo inizio per la nostra stagione in Austria lo scorso fine settimana e siamo sempre più fiduciosi nei nostri piani per il resto del 2020“, le parole degli organizzatori del Circus. All’ufficializzazione dell’inserimento nel programma iridato del Mugello, va aggiunto anche l’appuntamento di Sochi (Russia) del fine settimana (25-27 settembre) che porta dunque a dieci il computo delle prove in questo calendario in evoluzione, legato chiaramente all’emergenza sanitaria.

Curioso il fatto che la Rossa abbia girato poco prima dell’inizio del Mondiale 2020 sul tracciato toscano con la SF71H (Ferrari 2018) per svolgere alcuni test funzionali all’applicazione dei protocolli. Chissà, probabilmente il Cavallino aveva già delle conferme a riguardo.

Foto: LaPresse