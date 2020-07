F1, Sebastian Vettel: “La Ferrari è molto meglio di una settimana fa. La pioggia ci potrebbe aiutare”

Sebastian Vettel non è riuscito ad andare oltre la sedicesima posizione nelle prove libere 2 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Il pilota della Ferrari non è riuscito a esaltarsi sul giro secco ma è stata una scelta del Cavallino Rampante, la Scuderia di Maranello ha infatti pensato a testare i tanti aggiornamenti portati in Austria e di provare il passo gara senza dannarsi troppo nella simulazione di qualifica. Un’interpretazione discutibile perché c’è il rischio di forte pioggia per sabato e la possibilità che vengano cancellate le qualifiche è molto elevata, in quel caso la griglia di partenza sarà definita utilizzando i tempi della FP1.

Il tedesco ha analizzato la sua prova: “La Ferrari è molto meglio rispetto a una settimana fa. Guardando alla classifica dei tempi non è andata bene ma credo che alcuni abbiano anticipato le qualifiche per la griglia di domenica ad oggi, prevedendo che possa piovere domani“. Il quattro volte Campione del Mondo ha poi puntualizzato: “Credo che dal nostro punto di vista ci fosse la necessità di testare gli aggiornamenti che abbiamo portato. Passo dopo passo dobbiamo progredire, cercando la finestra in cui la vettura rende meglio. Abbiamo cercato di svolgere i soliti compiti, io ho testato alcune cose sui freni e ho cercato di trovare un ritmo migliore, specialmente dopo l’ultimo weekend. Il feeling con l’auto è stato molto migliore. La pioggia ci potrebbe aiutare”.

Foto: Lapresse