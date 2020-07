F1, Max Verstappen l’unico anti-Mercedes? L’olandese manda un segnale, Red Bull pimpante con l’incognita affidabilità

Max Verstappen ci riprova. Dopo aver gettato le basi migliori in vista del Gran Premio d’Austria della scorsa settimana, concluso però con una rottura meccanica dopo pochi giri, l’olandese si rimbocca nuovamente le maniche e chiude in vetta alla classifica generale al termine del venerdì dedicato alle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della Stiria 2020 di Formula Uno. Il pilota olandese ha messo in mostra una RB16 nuovamente performante ma, secondo le sue stesse parole, la monoposto con i tori sulla livrea, ha mosso passi in avanti notevoli rispetto a sette giorni fa.

Torniamo quindi con la memoria a quello che abbiamo vinto nello scorso fine settimana sul Red Bull Ring. Max Verstappen era stato in grado di inserirsi alle spalle delle formidabili Mercedes in qualifica (salvo poi partire dalla seconda casella della griglia dopo la penalizzazione di Lewis Hamilton) con il vantaggio di disporre al via della gomma media, contro la soft dei rivali. Il nativo di Hasselt aveva quindi nel taschino una strategia che avrebbe potuto avvantaggiarlo, specialmente nella seconda fase della corsa. Per sua sfortuna, tuttavia, la sua RB16 lo ha abbandonato sin dai primi chilometri.

Uno smacco non da poco per il team di Milton Keynes che correva per giunta sul circuito di casa. Una grandissima chance mancata amaramente e, anzi, bissata dal secondo ritiro, quello di Alexander Albon che, nelle fasi calde della gara, stava a sua volta tentando la zampata giusta. A questo punto, però, la Red Bull ha concluso il primo weekend in Stiria con un pugno di mosche e farà di tutto per rifarsi nel corso dei prossimi giorni. Vedremo già da domani in qualifica, e quindi in gara, se l’olandese sarà davvero in grado di andare a mettere i bastoni tra le ruote alle Mercedes.

Le Frecce nere (ex Frecce d’argento) hanno in Max Verstappen l’unico credibile rivale in vista del Gran Premio di domenica. A livello di prestazione singola le Racing Point sembrano pronte a lottare, ma sulle lunghe distanze danno ancora la sensazione di avere qualcosa da recuperare a livello di costanza di rendimento. Proprio per questo motivo il team anglo-austriaco potrebbe tentare di nuovo di passare la Q2 con le gomme medie per allungare il primo stint di gara. Sempre che le qualifiche si possano disputare. Il meteo di domani parla di pioggia battente lungo tutto il corso del pomeriggio, per cui la FIA potrebbe decidere addirittura di cancellare la sessione e utilizzare la classifica dei tempi della FP2. Si tratta di un caso estremo, ma non è affatto da escludere. In quel caso vedremmo l’oranje scattare domenica davanti a tutti. Allora sì che sarebbe pronto a sfidare le Mercedes alla pari…

