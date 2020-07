VIDEO Incidente Leclerc-Vettel, scontro pazzesco: Ferrari distrutte!

Le due Ferrari si sono dovute ritirare al termine del primo giro del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Zeltweg. In curva 3 è andato in scena un clamoroso incidente, uno scontro pazzesco tra le due Rosse: Charles Leclerc ha cercato di fiondarsi all’interno, ma la manovra del monegasco è stata davvero eccessiva ed è troppo ambiziosa, il 22enne del Principatop ha tamponato il compagno di squadra Sebatian Vettel. Il risultato? Vetture distrutte e ritiro per entrambe le monoposto della Scuderia di Maranello: oggi doveva andare in scena la rimonta (Leclerc scattava dalla 14ma piazzola, Vettel dal decimo posto) e invece tutto è finito dopo nemmeno un minuto. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel durante il primo giro del GP di Stiria.

VIDEO INCIDENTE LECLERC-VETTEL:

Foto: Lapresse