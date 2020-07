F1, GP Stiria 2020: sostituito il cambio della Renault di Daniel Ricciardo

Arrivano novità dalla Renault sulle condizioni della RS20 dell’australiano Daniel Ricciardo, protagoniste di un incidente nelle FP2 del GP di Stiria 2020 (secondo round del Mondiale) ieri pomeriggio. L’aussie ha perso il contro della monoposto anglo-francese in curva-19, andando a impattare le barriere con il posteriore della vettura. Nel crash si è rotta la sospensione posteriore sinistra e anche l’ala posteriore. Dopo un attento controllo della squadra si è potuto notare come telaio e motore non abbiano subito alcun danno, mentre è stato danneggiato il cambio. Una sostituzione che non comporterà penalità per Daniel.

“Dopo un’accurata ispezione della macchina, abbiamo potuto vedere come come motore e telaio sembrino a posto. Prima di tutto Daniel sta bene ed è la cosa importante. Forse è un po’ traumatizzato, ma sta bene. Ha un piccolo livido a una gamba. Per quanto riguarda l’accaduto, penso che Ricciardo stesse spingendo per cercare di ottenere una prestazione migliore. Sapevamo che le FP2 potessero essere decisive per la griglia di partenza di domenica, ma anche l’ultimo turno su asfalto asciutto. La pioggia andrebbe a diminuire le velocità e questo dovrebbe rendere meno evidenti le nostre carenze che abbiamo ancora sulla nostra monoposto” (fonte: Motorsport.com), ha dichiarato Cyril Abiteboul.

