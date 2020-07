VIDEO Ferrari, gli aggiornamenti: ecco il nuovo fondo e la nuova ala

VIDEO FERRARI, NUOVO FONDO E NUOVA ALA ANTERIORE

Cercasi velocità disperatamente. La Ferrari si presenta al secondo round del Mondiale 2020 di F1, sul tracciato del Red Bull Ring (Austria), volendo risolvere le proprie problematiche di prestazione. La SF1000 ha dato risposte negative nella prima uscita e solo grazie alle grandi qualità di guida di Charles Leclerc, bravo ad approfittare delle circostanze in Stiria settimana scorsa, è arrivato un secondo posto finale. Non vi fosse stata la costante presenza della Safety Car, la Rossa sarebbe stata doppiata…

Per questo, la scuderia di Maranello ha introdotto parte del nuovo pacchetto aerodinamico che avremmo dovuto vedere a Budapest nel weekend del 17-19 luglio in Ungheria. La Rossa si è presentata con un nuovo fondo e una nuova ala anteriore per sfruttare al meglio i flussi e soprattutto generare maggior carico aerodinamico dal corpo vettura. Dal momento che, da regolamento, i tecnici non potranno agire sul motore (“congelato”), che è uno degli aspetti critici di questa monoposto, l’idea è quella di lavorare in quest’ottica per avere meno drag e usare una configurazione più scarica, per minimizzare la resistenza all’avanzamento.

Foto: LaPresse