F1, Chris Horner: “Grande pioggia in arrivo: non so se domani si potranno disputare le qualifiche”

Si preannunciano violente perturbazioni e importanti scrosci d’acqua a Zeltweg, dove sabato 11 luglio sono in programma le qualifiche del GP di Stiria 2020. Le previsioni parlano di pioggia fitta per tutto il giorno e c’è il concreto rischio che non si possano disputare le qualifiche, previste a partire dalle ore 15.00. Un vero e proprio acquazzone dovrebbe abbattersi sul circuito di Spielberg, con la possibilità che venga stravolto totalmente il programma del fine settimana: le qualifiche potrebbero essere rinviate a domenica mattina oppure potrebbero essere tenuti in considerazione i tempi delle prove libere 2 per definire la griglia di partenza della gara di domenica (ore 15.10).

Chris Horner, team principal della Red Bull, sta facendo la danza della pioggia perché Max Verstappen ha timbrato il miglior tempo nella FP2. Il numero 1 della scuderia austriaca ha parlato tramite il canale uffficiale della F1: “Sembra che ci sia una grande pioggia in arrivo, arriverà stasera. La questione è solo quanto durerà questo acquazzone. Il tempo qui è molto variabile da una zona all’altra. Vedremo come andrà domani, ma non posso garantire che sarà abbastanza asciutto per guidare”. Chris Horner si è dichiarato sorpreso che alcune scuderie, come la Ferrari ma anche la Mercedes con Lewis Hamilton, non abbiano cercato il time attack.

Foto: Shutterstock