F1, GP Stiria 2020: la nuova griglia di partenza dopo la penalità a Giovinazzi. Leclerc 14°, Vettel 10°, Hamilton in pole

Cambia ancora la griglia di partenza del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 15.10) sul circuito di Zeltweg. Antonio Giovinazzi ha infatti dovuto sostituire il cambio sulla sua Alfa Romeo e dovrà così scattare in fondo allo schieramento, il pugliese aveva concluso le qualifiche al 19° posto e ora dovrà partire dalla ventesima posizione. A guadagnare un posto è Romain Grosjean al volante della Haas. Per il resto tutto è invariato: Lewis Hamilton in pole position davanti a Max Verstappen, Carlos Sainz apre la seconda fila precedendo Valtteri Bottas. Le Ferrari sono attardate: Sebastian Vettel decimo, Charles Leclerc quattordicesimo. Di seguito la nuova griglia di partenza del GP di Stiria dopo la penalità inflitta ad Antonio Giovinazzi.

GRIGLIA DI PARTENZA GP STIRIA F1 2020:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:19.273

2. Max Verstappen (Red Bull) +1.216

3. Carlos Sainz (McLaren) +1.398

4. Valtteri Bottas (Mercedes) +1.428

5. Esteban Ocon (Renault) +1.649

6. Alexander Albon (Red Bull) +1.738

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.755

8. Daniel Ricciardo (Renault) +1.919

9. Lando Norris (McLaren) +1.652, penalizzato di tre posizioni

10. Sebastian Vettel (Ferrari) +2.378

11. George Russell (Williams)

12. Lance Stroll (Racing Point)

13. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

14. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di tre posizioni

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17. Sergio Perez (Racing Point)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Romain Grosjean (Haas)

20. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), retrocessione per sostituzione del cambio

Foto: Lapresse