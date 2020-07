F1, Daniel Ricciardo: “Sono andato contro le barriere, errore mio. Il ginocchio sta bene”

Daniel Ricciardo è andato a sbattere nella fase iniziale delle prove libere 2 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Zeltweg. L’australiano si è girato in curva 9 ed è finito malamente contro le barriere, perdendo così tutto il turno pomeridiano. Il retrotreno è scivolato via e l’alfiere della Renault non è riuscito a raddrizzare la sua RS20, danneggiandola pesantemente.

Daniel Ricciardo è rientrato ai box zoppicando, per fortuna i controlli medici hanno escluso qualsiasi complicazione. Il 30enne ha commentato la sua giornata: “Quello era il primo giro lanciato ed era andato molto bene… almeno sino alla curva 9. È stato un mio errore. È accaduto tutto molto velocemente e non sono sicuro di cosa sia andato storto. Ho curvato e ho perso la macchina. So che con queste macchine sono cose che possono accadere. Non è niente di straordinario. Ho sbattuto il ginocchio contro la colonna dello sterzo quando ho fatto l’incidente, è solo un po’ indolenzito. I dottori mi hanno visitato e sto bene. Io sto bene, ma sono davvero dispiaciuto per i ragazzi del team“.

L’australiano ha poi concluso: “La macchina era buona stamattina, specialmente verso la fine del turno. La seconda sessione di libere sarebbe stata molto interessante. Avremmo dovuto provare il passo per domenica e gli ultimi aggiustamenti per le qualifiche di domani“. (dichiarazioni da it.motorsport.com)

Foto: Lapresse