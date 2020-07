F1, Valtteri Bottas: “Hamilton ha potuto controllare la gara in Stiria, bella battaglia con Verstappen e buon secondo posto”

Una domenica trionfale per la Mercedes e una nera per la Ferrari quella di Spielberg (Austria), sede del secondo round del Mondiale 2020 di F1. La vittoria è andata al britannico Lewis Hamilton che porta a 85 le vittorie in carriera (-6 da Michael Schumacher) e a 152 i podi (-3 sempre dal Kaiser). Una corsa regale di Lewis che, dalla pole-position, ha fatto valere la sua superiorità quest’oggi, precedendo di 13″719 il team-mate Valtteri Bottas e di 33″698 l’olandese Max Verstappen (Red Bull). Per le Rosse un incidente “fratricida”, che di fatto ha visto uscire di scena subito in curva-3 il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel.

Un secondo posto che comunque fa comodo a Bottas che, dopo la vittoria della prima gara, si conferma in vetta alla graduatoria generale con 43 punti, davanti di 6 lunghezze ad Hamilton, mentre il britannico Lando Norris della McLaren è terzo a quota 26. Quarta posizione per Leclerc (18 punti), 15° Vettel (1 punto): “Lewis partendo in pole e partendo bene poteva controllare la gara, non è successo più di tanto rispetto a settimana scorsa. Sono arrivato secondo, non male. Pensavo di avere più passo di Max (Verstappen, ndr.), è stata una bella battaglia. Avrei potuto essere più soddisfatto, ma guardiamo alla prossima settimana con ottimismo“, le parole del finnico, che partiva dalla quarta piazzola, autore di un time-attack sul bagnato non entusiasmante, al contrario del suo più titolato compagno di squadra.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse