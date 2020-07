F1, Alexander Albon: “Non potevo evitare la collisione con Perez, difficile avere una macchina più veloce della Mercedes”

Il risultato finale è sicuramente positivo dal punto di vista del piazzamento e dei punti incamerati in campionato, ma il weekend del Gran Premio di Stiria 2020 di F1 è stato complessivamente molto complicato in termini di performance per Alexander Albon. Il thailandese di Londra, sesto in griglia dopo una modesta qualifica sul bagnato, ha recuperato un paio di posizioni in gara con la sua Red Bull pagando però un distacco impressionante sul ritmo nei confronti del compagno di squadra, l’olandese Max Verstappen.

“Il quarto posto va bene per il momento, era molto importante per noi portare a casa punti pesanti per il team dopo il doppio ritiro dello scorso weekend – ha dichiarato il pilota asiatico (fonte: Speedweek.com) -. Allo stesso tempo voglio capire il motivo per cui la mia velocità in gara non è stata così esaltante. Alla fine della corsa ho dovuto combattere con Perez, lui mi ha attaccato in curva 4 e io gli ho dato abbastanza spazio. Ma poi è finita la strada, non potevo evitare la collisione. È stata una situazione sfortunata, ma non so cosa avrei potuto fare diversamente. Comunque è stato un duello duro ma leale“.

L’ex Toro Rosso ha tracciato un bilancio complessivo del weekend proiettandosi già al prossimo appuntamento previsto a Budapest: “In generale, ho pensato di non poter guidare abbastanza forte questo fine settimana. Anche se l’Hungaroring è una pista completamente diversa rispetto al Red Bull Ring, attualmente è difficile avere una macchina più veloce della Mercedes. Loro sono particolarmente veloci nelle curve ad ampio raggio, quindi nelle curve ad alta velocità e anche sul rettilineo. Sappiamo in quale area dobbiamo crescere“.

Foto: Lapresse