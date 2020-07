F1, GP Stiria 2020: cancellate le FP3! Piove a dirotto a Spielberg

Le previsioni meteorologiche non avevano sbagliato di un millimetro (di pioggia). Diluvia sul tracciato del Red Bull Ring e la terza sessione di prove libere del Gran Premio della Stiria 2020 di Formula Uno, che doveva scattare alle ore 12.00, è stata cancellata dopo circa mezzora di inutile attesa.

A questo punto anche le qualifiche delle ore 15.00 sono a forte rischio dato che il meteo parla di pioggia forte e costante fino alla serata austriaca. L’opzione di disputare le qualifiche domattina prende sempre più corpo, dato che il meteo dovrebbe volgere al sereno con sole e qualche nuvola.

A seguire gli aggiornamenti sulle decisioni riguardanti la terza sessione di prove libere del Gran Premio della Stiria in tempo reale.

Ore 11.55 Sul Red Bull Ring sta piovendo fortissimo (la temperatura si attesta sui 16°) e la pista è allagata. Si riuscirà a scendere in pista per la FP3?

Ore 12.10 Ancora nessuna novità sul destino delle FP3. Sky Sport conferma che il maggior problema è l’elevata quantità di acqua in pista. La priorità della FIA è che oggi o domattina si possano disputare le qualifiche. La terza sessione di prove libere, quindi, passa in secondo piano e con molta probabilità verrà cancellata.

Ore 12.15 La direzione gara conferma che la terza sessione di prove libere è ritardata ma non si sa ancora se e quando potrà prendere il via.

Ore 12.20 Andiamo a studiare gli eventuali scenari nel caso non si possano disputare FP3 e qualifiche nella giornata odierna: il link con le decisioni della FIA.

Ore 12.25 La situazione non cambia. Pioggia battente e scarsissima visibilità sul Red Bull Ring. A questo punto, oltre alla FP3, inizia a essere davvero a rischio anche la sessione delle qualifiche delle ore 15.00.

Ore 12.30 Guenther Steiner, team principal Haas, intervistato da Sky Sport: “Guardando il meteo attuale e le previsioni sarà quasi impossibile scendere in pista oggi. Attorno alle 14.00 dovremmo avere l’apice della perturbazione, ma la pioggia proseguirà fino a sera. Non ha senso correre in queste condizioni, Secondo quanto ci ha comunicato il direttore di gara Michael Masi l’idea è disputare domattina le qualifiche. Nel caso non si possa nemmeno in quel caso saranno tenuti validi per la griglia i tempi della FP2 di ieri, ma la sensazione è che domani il sole possa riportare tutto alla normalità”.

Ore 12.40 CANCELLATA LA FP3

Foto: Lapresse