F1, Lando Norris: “La penalità? Un mio errore stupido. Faccio fatica a livello fisico”

Lando Norris ha incominciato in salita il weekend riservato al GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. L’alfiere della McLaren, infatti, ha subito una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara di domenica. Il motivo della sanzione? Il britannico, terzo domenica scorsa proprio al Red Bul Ring in occasione del GP d’Austria, ha superato un paio di vetture in regime di bandiera gialla durante le prove libere 1: non è consentito dal regolamento e così il 20enne scatterà indietro rispetto al suo reale potenziale.

Lando Norris ha commentato l’episodio ai microfoni di Sky Sports F1 UK: “È stato un mio errore. Io ero in un giro di spinta, entrambi i piloti erano in un outlap o in un giro di raffreddamento. Io ho rallentato per la bandiera gialla, come si doverebbe fare, ma poi ho proseguito nel sorpasso sugli altri due ragazzi. Si è trattato di un mio errore, un po’ stupido: non c’è stato alcun rischio, loro due erano in un giro lento, io ero in un giro veloce. Ho alzato il piede, ma ho preso slancio e li ho superati”.

Il ragazzo di Bristol ha poi proseguito: “Ho faticato un po’ a livello fisico, non so con cosa, ma mi ha reso la giornata molto più difficile. Non è stato così facile come la settimana scorsa. Credo di essere un po’ indietro per quanto riguarda i giri completati e tutto il resto. Penso però che il ritmo ci sia quando ne ho bisogno”

Foto: Lapresse