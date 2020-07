F1, Max Verstappen: “Un buon secondo posto nelle qualifiche, penso che potremo andare bene in gara domani”

E’ arrivato un secondo posto in queste qualifiche convulse su pista bagnata del GP di Stiria 2020, secondo round del Mondiale di F1, per l’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha cercato di dare tutto per conquistare la pole-position, ma si è dovuto arrendere alla superiorità della Mercedes del britannico Lewis Hamilton, autore della p.1 in maniera netta, precedendo Max di 1″216. Verstappen, tra l’altro, autore anche di un’uscita di pista, rischiando il tutto per tutto nell’ultimo tentativo. Time attack deludenti per le Ferrari, con il tedesco Sebastian Vettel 10° e il monegasco Charles Leclerc 11°.

“Sono state delle buone qualifiche, nel Q3 pioveva di più e ho fatto faticata a trovare il ritmo. Ho cercato di moderare la mia guida, ma alla fine ho dato tutto nell’ultimo tentativo. Non credo che avrei potuto battere Lewis (Hamilton ndr.), ma la prestazione è stata complessivamente buona. La visibilità non era il massimo, per la pioggia, comunque ci siamo divertiti in pista. Alla fine, le condizioni erano uguali per tutti, vediamo sull’asciutto come andremo. Io penso che in gara faremo meglio rispetto a sette giorni fa“, le parole a caldo dell’orange.

Foto: LaPresse