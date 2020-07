F1, Charles Leclerc: serve una nuova magia! In gara può cambiare tutto, Ferrari per la rimonta

La Ferrari non è stata un motoscafo sull’acqua del Red Bull Ring e ha deluso amaramente durante le qualifiche del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. Un acquazzone si è abbattuto su questa località austriaca, la pioggia è stata la grande protagonista del pomeriggio e le Rosse non sono riuscite a domare queste impervie condizioni meteo. La Scuderia di Maranello è apparsa in grandissima difficoltà tecnica, le monoposto faticavano a restare in pista, soffrivano a livello di carico e il confronto con le rivali è stato impietoso. Il risultato è modesto, ancora peggiore rispetto a quello di settimana scorsa quando splendeva il sole: Sebastian Vettel decimo, Charles Leclerc undicesimo.

Il monegasco ha dovuto scontare l’onta dell’eliminazione in Q2, umiliazione sportiva toccata sette giorni fa al compagno di squadra. Il 22enne era invece scattato dalla settima piazzola in occasione del GP d’Austria e poi, sfruttando i tanti episodi favorevoli di gara, era riuscito a conquistare un incredibile e inatteso secondo posto. Il ragazzo è poi stato penalizzato di tre posizioni per avere commesso un’infrazione durante le qualifiche e domani partirà quattordicesimo. C’è bisogno di una nuova magia da parte del fuoriclasse del Principato, dovrà inventarsi una rimonta d’antologia per cercare di limitare i danni. La speranza è che i tanti aggiornamenti portati dalla Ferrari offrano alcuni benefici in condizioni di asciutto: il nuovo pacchetto aerodinamico, la rivista ala anteriore e il nuovo fondo dovrebbero permettere a Charles Leclerc di ottenere un risultato di rilievo.

Sarà importante partire bene, impresa già ardua per chi scatta dalla settima fila. Di fronte a sè avrà il russo Daniil Kvyat con l’Alpha Tauri, superarlo subito e mettersi alle spalle George Russell (undicesimo con la Williams) sarebbe cruciale per le ambizioni del portacolori della Rossa. La Ferrari dovrà cercare di adottare una strategia perfetta per provare a battagliare alla pari con Renault, McLaren e Racing Point. Con quali gomme partirà Charles Leclerc? Soft o medie? Altra scelta ardua per gli uomini di Maranello perché dalla tipologia di pneumatici adottati al via potrebbe dipendere il risultato finale. Lo stesso discorso si potrebbe fare per Sebastian Vettel, reduce dal deludente decimo posto di settimana scorso e desideroso di riscatto: la Ferrari scenderà in pista per rimontare, il sogno è che la tanto agognata risalita sia un successo.

Foto: Lapresse