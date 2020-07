F1, George Russell riporta la Williams in Q2 dopo due anni e…ad un passo dalla Ferrari!

George Russell è stato senza dubbio uno dei protagonisti della qualifica del GP di Stiria 2020, secondo round del Mondiale di F1. Il giovane pilota inglese di casa Williams ha mostrato tutto il suo talento sotto la pioggia di Spielberg ed è riuscito ad approdare in Q2. Come aveva dichiarato nella conferenza stampa di giovedì, Russell ha raggiunto l’obiettivo che la formazione britannica si era posta alla vigilia del week-end di gara.

Dopo aver mancato l’accesso al secondo turno di qualifica in occasione del GP d’Austria, Russell ha centrato il risultato al secondo tentativo del campionato. Dopo una sosta in pit lane per montare un nuovo treno di gomme full wet, facilmente riconoscibili dalla banda blu che le caratterizza, Russell si è rimesso in pista, pronto a migliorare la propria prestazione. Il pilota Williams è riuscito ad abbassare il proprio tempo ed ha siglato il dodicesimo crono assoluto a 2 secondi e 194 millesimi dal leader. La bandiera rossa, esposta per rimuovere l’Alfa Romeo del nostro Antonio Giovinazzi, ha definitivamente concesso a Russell di accedere alla seconda manche della qualifica.

Loading...

Loading...

La Williams ha dato spettacolo nella Q2 con il giovane pilota che non è arrivato lontano da un ipotetico accesso alla Top10. Russell ha giocato bene tutte le carte a disposizione ed ha finito le qualifiche del GP di Stiria al dodicesimo posto. Il crono fatto registrare dal britannico nell’ultimo giro lanciato ha fatto tremare Sebastian Vettel (Ferrari). Il tedesco, decimo ed ultimo dei qualificati alla Q3, è finito con meno di un decimo di vantaggio su Russell.

Le buone prestazioni dalla Williams durante la prova di sette giorni fa potrebbero impensierire le due Rosse nella competizione di domani. La monoposto inglese è riuscita a finire ad un passo da Vettel ed a soli 8 millesimi dal monegasco Charles Leclerc, eliminato dopo la Q2 con l’undicesimo tempo. Un dato che conferma il miglioramento della Williams e che sottolinea nuovamente la prestazione di Russell, chiamato a confermarsi nei 71 giri di domani.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse