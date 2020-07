VIDEO F1, un giro al Mugello on-board della Ferrari: tutti i segreti del circuito in vista della gara

La F1 sbarcherà al Mugello per la prima volta nella storia, nel weekend 11-13 settembre si correrà il GP della Toscana 2020: la nona tappa del Mondiale andrà in scena sul circuito nei pressi di Firenze, la massima categoria dell’automobilismo non aveva mai fatto capolino in questo tracciato. Le monoposto scenderanno in pista una settimana dopo il GP d’Italia a Monza e sicuramente ci sarà grazie spettacolo visto che il Mugello si distingue per le curve veloci. Di seguito un VIDEO on-board di un giro al Mugello corso della Ferrari.

Loading...

Loading...

VIDEO GIRO ON-BOARD FERRARI AL MUGELLO:

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

Foto: Lapresse