F1, Leclerc-Vettel come Hakkinen-Coulthard nel ’99 in Austria: curva-3 letale tra compagni di squadra al 1° giro

La teoria dei corsi e dei ricorsi storici. Non si vuol scomodare il filosofo napoletano Giambattista Vico, ma quanto è accaduto quest’oggi in Stiria, sede del secondo round del Mondiale 2020 di F1, è un invito a nozze. Il riferimento è all’incidente in curva-3 tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel. La Ferrari, già con il morale sotto i tacchi per una SF1000 poco prestazionale, vede i suoi piloti auto-eliminarsi per l’impazienza del giovane monegasco: un’entrata in un pertugio quella tentata da Charles e il crash è inevitabile. Gara finita per entrambi e scuse del 22enne del Principato nei confronti del compagno di squadra.

Tuttavia, non è la prima volta che tra compagni di squadra un incidente del genere si è verificato nella medesima curva di questo tracciato. Il pensiero va al 1999 quando Mika Hakkinen e David Coulthard, in prima fila con la McLaren Mercedes dopo le qualifiche, a precedere l’irlandese Eddie Irvine, diventato improvvisamente capitano del Cavallino Rampante, visto l’infortunio alla gamba del tedesco Michael Schumacher nell’incidente a Silverstone (Gran Bretagna). Al posto del Kaiser c’era il finlandese Mika Salo, che concluse poi la gara in nona posizione, dopo aver danneggiato la propria monoposto per un tamponamento a Johnny Herbert.

Una corsa che sorrise a Irvine, vincitore di quella prova e agevolato dal contatto fratricida tra il finlandese e lo scozzese: Coulthard, come Leclerc, tentò un’entrata all’interno, colpendo sulla posteriore destra Hakkinen. Il finnico andò in testacoda, mentre il britannico poté continuare, venendo successivamente scavalcato da Eddie per una strategia migliore della Ferrari. Mika completò il podio.

Indubbiamente il prezzo pagato dal Cavallino, quest’oggi, è stato più alto e ricorda per il riscontro finale l’incidente al via di Singapore tra Vettel e Kimi Raikkonen nel 2017, anche se la presenza di Max Verstappen fu decisiva in negativo nel crash tra le due Rosse.

