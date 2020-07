Max Verstappen, GP Stiria 2020 F1: “Dobbiamo migliorare il bilanciamento. Vettel in Red Bull? Albon è veloce”

Una conferenza stampa tra presente e futuro quella dell’olandese Max Verstappen. Alla vigilia del secondo weekend del Mondiale 2020 di F1 in Austria, sempre sul tracciato del Red Bull Ring, il pilota della Red Bull ha espresso i suoi concetti con la solita chiarezza, senza troppi giri di parole.

Il primo argomento ha riguardato le prestazioni della monoposto di Milton Keynes. La RB16 nella prima prova stagionale lo ha tradito per un problema elettrico dopo solo undici giri. Un aspetto che, analizzando l’andamento della corsa, lo ha privato di un sicuro podio: “A mio avviso la Honda ha compiuto dei grandi passi in avanti, ma il problema è che la Mercedes ha fatto meglio di noi. Dobbiamo continuare a spingere per ottenere qualcosa di più in termini di potenza. In curva siamo performanti e, se guardiamo i dati, la nostra percorrenza è ottima, ma in generale non ero contento del set-up. Non avevo troppa fiducia in ingresso di curva e su un circuito con queste caratteristiche è un grosso handicap. Se riusciamo a migliorare questi aspetti, possiamo essere più vicini alla Mercedes, ma questo non significa poterla battere“.

Il secondo tema è stato l’eventuale arrivo del tedesco Sebastian Vettel in squadra l’anno venturo. In merito a ciò Max ha dichiarato: “Mi è stata posta questa domanda su Servus Tv e ho detto che non avrei avuto problemi ad avere Seb come compagno di squadra. Tuttavia Alex (Albon ndr.) è veloce e il team è soddisfatto. Non c’è ragione per cambiare“, le parole dell’orange.

Foto: LaPresse