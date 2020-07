Kimi Räikkönen, GP Stiria 2020 F1: “In qualifica non abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale. Il ritorno di Alonso non mi sorprende”

Kimi Räikkonen è reduce dalla delusione del Gran Premio d’Austria, durante il quale ha visto sfumare l’opportunità di entrare in zona punti a causa della perdita di uno pneumatico mal fissato. Il quarantenne finlandese è sicuramente voglioso di riscattarsi nell’imminente Gran Premio di Stiria, che si disputerà domenica 12 luglio. Ecco quanto dichiarato da Iceman durante la conferenza stampa pre-gara andata in scena questo pomeriggio.

Innanzitutto Räikkönen si è concentrato sulle possibilità dell’Alfa Romeo, affermando che “lo scorso weekend siamo indubbiamente stati più forti sul passo gara che in qualifica, come se non fossimo riusciti a sfruttare tutto il potenziale della vettura sul giro secco”. Questa analisi è stata un punto di partenza per una riflessione a tutto campo: “Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista e abbiamo già alcune idee su come muoverci. Al riguardo sarà fondamentale lavorare di squadra tutti assieme”.

Però, entrando più nello specifico, qual è la ragione che potrebbe aver permesso all’Alfa Romeo di essere più competitiva in gara che in qualifica? “Non saprei, è come se ci sia mancato qualcosa in termini di velocità pura. Credo che il vero potenziale dell’auto si sia visto nel Gran Premio e non sabato, quindi dobbiamo effettuare un lavoro migliore”.

Dopodiché non è mancata la domanda riguardo il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1, anche perché lo spagnolo esordì nel Circus nel 2001, proprio nell’anno in cui anche Kimi fece il suo debutto. “Non ho più 20 anni, me ne rendo conto. Però questo sport è cambiato e i metodi di lavoro in allenamento sono migliorati. Quindi si può sicuramente essere più in forma rispetto a venti anni orsono. È vero, io di anni ne ho 40, ma è solo un numero. Il momento giusto per smettere è quando sei in macchina e ti rendi conto che tutto sta andando un po’ troppo veloce. Io non ho ancora avuto questo sentimento. Il comeback di Fernando è una notizia favolosa. Lui e la Renault hanno una splendida storia alle spalle e se devo essere sincero la notizia non mi ha stupito. D’altronde, dopo tutti questi anni in Formula 1, non c’è molto che mi possa sorprendere!”

