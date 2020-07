F1, Sebastian Vettel verso la Red Bull! “Non avrei problemi a tornare, è una macchina vincente”

Sebastian Vettel ha parlato durante la conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend al Red Bull Ring. Il pilota della Ferrari è reduce dal deludente decimo posto conquistato sempre sul tracciato di Zeltweg settimana scorsa e punta a un pronto riscatto: “Credo che sia un’opportunità enorme avere un’altra gara su questo circuito. Si tratta di un modo per avere una risposta immediata. Il mio rendimento in gara è stato nettamente inferiore a quanto ho fatto nel resto del weekend. Abbiamo trovato un paio di cose, è difficile capire quanto abbiano influito sulla mia prestazione e abbiano dato dei problemi: uno ai freni e a uno al bilanciamento. Spero che gli aggiornamenti possano contribuire a farci fare un salto in avanti“.

Il quattro volte Campione del Mondo ha parlato del suo futuro, al momento ancora ignoto visto che lascerà il Cavallino Rampante al termine del 2020. L’opzione Racing Point (Aston Martin dal 2021) sembra quella più concreta: “Al momento non ci sono notizie. Come ho già detto, non so ancora cosa accadrà. Questa gara è importante per me stesso. Poi vedremo nei prossimi mesi quali possibilità si offriranno. La Racing Point mi ha fatto una buona impressione, sono in un’ottima posizione per quest’anno e credo che abbiano una buona opportunità“.

Sebastian Vettel ha poi proseguito: “Non ho ancora preso una decisione, non voglio sovraccaricarmi di pressione. Mi fa piacere che Alonso sia tornato, è un bene per la F1. Voglio guardare a me stesso, mi prenderò tutto il tempo necessario per prendere una decisione. Ci sono tutte le possibilità: continuare, prendere una pausa, ritirarmi. Dipenderà da quali opzioni avrò, non è un segreto che io sono competitivo e sono interessato a ottenere altri risultati. Vedremo cosa accadrà e prenderò la mia decisione. Sono da così tanto tempo nel paddock, conosco tanta gente, ho parlato con Renault ma non ci sono state trattative vere e proprie. Hanno deciso di prendere una decisione diversa, non cambia molto per me“.

Il 33enne tedesco potrebbe clamorosamente tornare in Red Bull, scuderia con cui ha vinto quattro titoli iridati, e affiancare Max Verstappen: “Conosco la Red Bull e sono in contatto con tante persone che lavorano lì. L’apparizione a ServusTV non ha niente a che fare col mio futuro. Si tratta di un team forte e vincente, so perché erano forti quando c’ero io e sono ancora dei contendenti per il titolo. Si possono vincere delle gare e lottare per il titolo. Accetterei il sedile? La risposta sarebbe sì, loro sono forti e io sono qui per continuare a ottenere dei risultati“.

Foto: Lapresse