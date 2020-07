F1, previsioni meteo qualifiche GP Stiria 2020: pioggia assicurata, acquazzone torrenziale. Qualifiche a rischio

Si preannuncia un sabato da lupi a Zeltweg, sede del GP di Stiria 2020. Oggi è incominciato il weekend riservato alla seconda tappa del Mondiale F1, il sole splendeva al Red Bull Ring ma la musica cambierà decisamente tra poche ore: nella località austriaca, infatti, si preannuncia un sabato di pioggia totale. Non si parla di semplice pioggia ma di un vero e proprio acquazzone che quasi sicuramente si abbatterà sul circuito dal primo mattino fino a tarda sera: nubifragio assicurato (salvo improbabili cambiamenti dell’ultimo minuto), precipitazioni ad alta intensità e pista che potrebbe essere impraticabile.

Chiaramente queste notizie non sono molte positive per la F1 perché le qualifiche del GP di Stiria 2020, in programma sabato 11 luglio, sono seriamente a rischio. Proprio alle ore 15.00, orario d’inizio del time attack, il maltempo dovrebbe raggiungere il suo picco: la situazione verrà valutata in tempo reale e, in base alla pericolosità del tracciato, si deciderà se scendere regolarmente in pista oppure prendere altri provvedimenti. Le opzioni sono due, se davvero non si potesse girare domani pomeriggio: rinviare le qualifiche a domenica mattina (è previsto il sole, ma ci sono tante gare di contorno delle categorie minori e il programma non è di facile gestione) oppure tenere in considerazione i tempi realizzati nelle prove libere 2, utilizzandoli per definire la griglia di partenza della gara che scatterebbe regolarmente domenica 12 luglio alle ore 15.10.

Foto: Lapresse