VIDEO F1, GP Stiria 2020: highlights qualifiche. Hamilton dominatore sotto la pioggia, Ferrari in difficoltà

VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP STIRIA F1 2020:

Oggi pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sul Red Bull Ring, l’inizio della sessione è stato ritardato di circa tre quarti d’ora per avere a disposizione delle condizioni accettabili della pista. Sotto la pioggia è andato in scena un vero e proprio spettacolo, il time attack si è rivelato particolarmente avvincente e non sono mancati i colpi di scena anche se il padrone indiscusso è stato l’uomo più atteso della vigilia: Lewis Hamilton.

Il sei volte Campione del Mondo, sempre impeccabile in condizioni di bagnato, ha giganteggiato in lungo e in largo. Il britannico ha conquistato la pole position al volante della Mercedes e domani andrà a caccia del primo successo stagionale, Lewis Hamilton dovrà però stare particolarmente attento a Max Verstappen che scatterà al suo fianco. L’olandese della Red Bull cercherà di impensierire il grande rivale e di puntare al successo dopo il ritiro forzato della settimana scorsa. Servirà invece una bella rimonta a Valtteri Bottas, trionfatore domenica scorsa su questo tracciato: il finlandese della Mercedes scatterà dalla quarta piazzola, preceduto anche dal sorprendente spagnolo Carlos Sainz (McLaren).

Delusione totale da parte della Ferrari. Charles Leclerc partirà dalla quattordicesima piazzola, il monegasco è stato penalizzato di tre posizioni ma era comunque stato eliminato in Q1 con un deludente undicesimo tempo. Sebastian Vettel dovrà risalire dal decimo posto. La Scuderia di Maranello spera in un colpaccio non semplice. Da segnalare il quinto posto di Esteban Ocon (Renault), sesto Alexander Albon (Red Bull). Sopra il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1.

Foto: Lapresse