F1, Sebastian Vettel torna in Red Bull? Max Verstappen non lo vuole, ma la scuderia austriaca…

“Sì, accetterei l’offerta di Red Bull per un sedile: è una squadra forte e io ho grandi ambizioni“. Parole di Sebastian Vettel durante la conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Zeltweg. Il tedesco lascerà la Ferrari al termine di questa tormentata stagione e non si sa ancora quale sarà il suo futuro, il quattro volte Campione del Mondo deve ancora pensarci e spera di avere delle opportunità concrete per rimanere nel Circus, altrimenti dovrà essere costretto a ritirarsi. Ed ecco che spunta l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla scuderia austriaca con cui ha conquistato i suoi quattro titoli iridati prima di trasferirsi a Maranello dove i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

Il 33enne sarebbe dunque interessato a rimettersi al volante della Lattina e la pista è davvero calda ma c’è una persona contraria a questo clamoroso colpo di F1 mercato: si tratta di Max Verstappen. L’attuale prima guida della Red Bull vuole essere assolutamente il leader indiscusso della scuderia austriaca e vuole dare la caccia al titolo iridato, l’olandese ha parlato in maniera chiara durante la conferenza stampa: “Vettel alla Red Bull? Alex Albon è molto veloce“. Il figlio d’arte non gradirebbe un compagno di squadra scomodo come Sebastian Vettel, lo metterebbe in difficoltà e gli toglierebbe la leadership sicura che ha in questo momento: meglio una spalla morbida come Albon che non crea situazioni complesse. A questo punto cosa deciderà di fare la Red Bull? Quale strategia adotteranno Chris Horner ed Helmut Marko per il 2021?

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse