F1, GP Stiria 2020: le novità della Ferrari. Quali sono i vantaggi del nuovo fondo? Più velocità per la Rossa

La Ferrari presenterà alcune novità in occasione del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel fine settimana al Red Bull Ring. La Scuderia di Maranello sta lavorando alacremente per portare la nuova monoposto a Budapest, dove tra dieci giorni si correrà il GP d’Ungheria ma vedremo un’anticipazione già nella giornata di domani. Gli uomini del Cavallino Rampante hanno compreso di avere sbagliato il progetto e stanno cercando di correre ai ripari il più velocemente possibile, per il momento la vettura è lacunosa e ha delle rilevanti difficoltà tecniche, palesate settimana scorsa sempre sul circuito di Zeltweg. Il secondo posto conquistato da Charles Leclerc è stato frutto dei tanti episodi di gara, in un evento senza particolari scossoni il monegasco non sarebbe andato oltre il quinto-sesto posto e la Ferrari ne è ben consapevole.

Già durante i prossimi tre giorni, la Rossa presenterà alcune novità aerodinamiche e sicuramente un nuovo fondo. Quali sono i vantaggi di questa rivoluzione? Il nuovo fondo permetterà di trovare degli equilibri di downforce e la SF1000 potrebbe dunque fare meno fatica sui rettilinei, riuscendo così a sprigionare più velocità, aspetto che era proprio mancato al debutto stagionale. In questo modo Leclerc e Sebastian Vettel potranno lottare concretamente per il podio senza sperare in incidenti e ritiri altrui? Ne sapremo di più tra domani e sabato, quando andranno in scena prove libere e qualifiche.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse