F1 oggi, GP Stiria 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 10 luglio, prenderà il via il secondo weekend del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Red Bull Ring (Austria) si terranno, infatti, le prime prove libere del GP di Stiria e l’interesse non mancherà per verificare gli equilibri in pista.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DEL GP DI STIRIA 2020 DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 15.00 (10 LUGLIO)

Sulla carta le Mercedes dovrebbero farla da padrone. Le Frecce Nere, prendendo in considerazione quanto hanno dimostrato nella prima uscita stagionale sempre su questo circuito, hanno un vantaggio importante nei confronti della concorrenza e tutto per dominare la scena. Ne sono consapevoli il finlandese Valtteri Bottas (vincitore della prima prova) e il britannico Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, soprattutto, vorrà riscattarsi dopo il 4° posto dell’esordio, in una corsa assai condizionata dalla Safety Car e anche dalla penalità comminatagli a causa del contatto con la Red Bull del thailandese Alexander Albon. Il vero punto interrogativo in casa della scuderia di Brackley riguarda l’affidabilità. Il motore Mercedes si è dimostrato particolarmente sensibile alle temperature in un contesto particolare con aria rarefatta. Nello stesso tempo le problematiche legate al cambio della W11 sono da non sottovalutare.

In casa Ferrari si cercherà di minimizzare i danni. Nella precedente fine settimana la fortuna e la classe di Charles Leclerc hanno permesso alla scuderia di Maranello di conquistare un secondo posto insperato, al di là delle possibilità della SF1000. La monoposto del Cavallino Rampante ha gravi lacune, di cui ha sofferto soprattutto il tedesco Sebastian Vettel, giunto decimo e autore anche di un errore. Per questa ragione, la Rossa si presenterà con alcune novità tecniche sul fronte aerodinamico per cercare di avere qualcosa in più nel taschino e almeno tirarsi fuori dalla lotta con Racing Point e McLaren.

PROGRAMMA PROVE LIBERE (10 LUGLIO) DEL GP STIRIA 2020

Venerdì 10 luglio

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

COME VEDERE LE PROVE LIBERE (10 LUGLIO) DEL GP STIRIA 2020 IN TV

La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO prevederà le differite di qualifiche e della gare alle ore 18.00. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana a Spielberg (Austria).

TV A PAGAMENTO – Il weekend del Gran Premio di Stiria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le qualifiche e la gara del Gran Premio di Stiria in differita a partire dalle ore 18.00. Non verranno dunque trasmesse le prove libere su TV8.

STREAMING – Il weekend del Gran Premio di Stiria potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e su Now TV (riservato sempre agli abbonati)

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta dell’intero fine settimana.

Foto: LaPresse