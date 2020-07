F1, Esteban Ocon: “Abbiamo avuto un problema di raffreddamento con la monoposto”

C’è amarezza nelle parole del francese Esteban Ocon dopo il ritiro odierno. Il francese di casa Renault non è riuscito a terminare il GP di Stiria, secondo round del Mondiale di F1 2020. Il compagno di squadra dell’australiano Daniel Ricciardo, ottavo nel primo atto stagionale di sette giorni fa, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema tecnico.

Ocon aveva mostrato un discreto passo gara ed aveva tutte le carte in regola per arrivare tra i primi dieci del gruppo. Il francese, rientrato in F1 dopo un anno di stop, ha dichiarato alla stampa: “Abbiamo avuto un problema di raffreddamento con la monoposto, sono stato molto sfortunato. Queste cose accadono nel motorsport, ma sappiamo che avevamo una grande opportunità oggi. Spero che non accada di nuovo durante la stagione”.

Il portacolori di casa Renault ha concluso il suo intervento con i media guardando al prossimo Gran Premio, indetto per il 19 luglio sulla pista di Budapest: “È stato bello divertirsi con Daniel in pista. Abbiamo ottenuto un buon risultato di squadra. La settimana prossima avremo una nuova opportunità per ottenere punti“.

Foto: La Presse