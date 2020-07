F1, Lando Norris in testa al Power Rankings: cos’è questa classifica? Leclerc insegue da vicino

Lando Norris si trova in testa al Power Rankings. Che cos’è questa speciale classifica indetta dalla F1? In ogni Gran Premio ci sono cinque giudici super partes che assegnano un voto da 0 a 10 a ciascun pilota in base alla sua performance e il britannico, eccellente terzo nel GP d’Austria che ha aperto la stagione, è stato premiato con la notevole media di 9.8. L’alfiere della McLaren precede così il finlandese Valtteri Bottas (il pilota della Mercedes ha vinto la gara al Red Bull Ring) e Charles Leclerc (l’uomo della Ferrari è riucito a conquistare un inatteso secondo posto), entrambe fermi a 9.6. Più attardati i due Red Bull (8.6 per Max Verstappen e 8.4 per Alexander Albon), spicca l’assenza nella top-10 di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Di seguito la classifica del power rankings F1 aggiornato dopo la prima gara del Mondiale.

CLASSIFICA POWER RANKINGS F1 2020 (DOPO GP AUSTRIA, PRIMA GARA):

1. Lando Norris (McLaren) 9.8

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 9.6

2. Charles Leclerc (Ferrari) 9.6

4. Max Verstappen (Red Bull) 8.6

5. Alexander Albon (Red Bull) 8.4

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 8.2

7. George Russell (Williams) 8.0

8. Daniel Ricciardo (Renault) 7.8

8. Sergio Perez (Racing Point) 7.8

10. Carlos Sainz (McLaren) 7.6

