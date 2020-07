F1, Mattia Binotto sull’entrata nel calendario 2020 del Mugello: “Emozione bellissima poter disputare il 1000° GP sul circuito di casa”

Una grande notizia è arrivata dal sito ufficiale della F1 quest’oggi e riguarda il circuito del Mugello. La pista toscana infatti entrerà a far parte nel calendario iridato di F1 di questo 2020 nel weekend dell’11-13 settembre, portando a due gli appuntamenti in Italia. Ricordiamo infatti che nel Bel Paese si correrà anche a Monza una settimana prima (4-6 settembre). Una magica doppia per il territorio italiano che non può che far piacere agli appassionati, augurandosi di poter vivere gli eventi con il pubblico.

Il nome sarà il GP di Toscana e per la Ferrari avrà un valore particolare: la Rossa, sulla pista di sua proprietà, festeggerà il 1000° GP della propria storia. Ecco che per questo, tra le fila del Cavallino Rampante, c’è grande soddisfazione: “Poter festeggiare un anniversario straordinario come quello dei mille GP della Ferrari proprio a casa nostra al Mugello è un’opportunità incredibile“, le parole del Team Principal della Ferrari Mattia Binotto, che esprime con queste parole tutta la sua soddisfazione (fonte: Ansa). “Il Mugello non è solamente uno dei tracciati più affascinanti e sfidanti per i piloti e le monoposto ma è anche un’impianto che ha fatto della sostenibilità una sua priorità, un impegno che lo ha portato a raggiungere livelli di eccellenza in Italia e nel mondo“, ha aggiunto Binotto, impegnato con la scuderia di Maranello nel 2° round del Mondiale 2020 in Austria. La speranza è di avere una Ferrari in quel fine settimana unico. Da questo punto di vista il Team Principal ha voluto ringraziare tutte le autorità che si sono spese per l’organizzazione, in primis Liberty Media.

