F1, cosa succede se non si disputano le qualifiche? Gli scenari: rinvio a domenica o contano i tempi delle FP2?

Il meteo rischia di scombussolare totalmente il programma del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 10-12 luglio al Red Bull Ring. Nella giornata di sabato, infatti, si preannuncia una precipitazione importante e di elevata intensità che dovrebbe durare tutto il giorno: le previsioni della vigilia sono sconfortanti, viene dato oltre il 90% di probabilità che un acquazzone si abbatta su Zeltweg. Non stiamo parlando di bassi carichi di acqua ma di una pioggia fitta e di scrosci notevoli, tanto che si teme che non si riescano a disputare regolarmente le qualifiche: proprio alle ore 15.00, quando dovrebbe iniziare il time-attack, si prevede il momento di massima intensità della perturbazione.

Cosa succede se non si disputano le qualifiche del GP di Stiria 2020? Gli scenari sono due: rinvio del turno a domenica oppure conteranno i tempi delle prove libere 2 per definire la griglia di partenza della gara (ammesso che non si disputino neppure le FP3, in quel caso conterebbero quelle). Diamo uno sguardo dettagliato alla situazione.

Loading...

Loading...

COSA SUCCEDE SE NON SI DISPUTANO LE QUALIFICHE? TUTTI GLI SCENARI:

Se le qualifiche del GP di Stiria 2020 non si dovessero disputare sabato 11 luglio come da programma, allora si profilerebbero due scenari:

Le qualifiche vengono rinviate a domenica mattina, quando è annunciato bel tempo. C’è però un problema importante: il programma di domenica è fittissimo perché, a partire dalle ore 09.00, sono previste in rapida successione le gare di F3, F2, Porsche Cup. E la gara della F1 è prevista per le 15.10. Trovare una finestra per le qualifiche della Formula Uno comporterebbe uno stravolgimento del calendario: non sarà semplice. La griglia di partenza viene definita utilizzando la classifica delle prove libere 2, andate in scena venerdì pomeriggio. Il regolamento prevede, infatti, che vengano impiegati i tempi dell’ultimo turno di prove libere: con ogni probabilità sarà la FP2, visto che il rischio di non scendere in pista per le FP3 di sabato 11 luglio (ore 12.00) è decisamente elevato. Quale sarebbe la griglia di partenza? Clicca qui per conoscerla .

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse