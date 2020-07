F1, risultati Qualifiche GP Stiria 2020: Hamilton devastante, la pole è sua. Ferrari male, Vettel 10° e Leclerc 11°

La tanto annunciata pioggia si è presentata su Zeltweg puntuale come le tasse. Il diluvio che ha portato alla cancellazione del terzo turno di prove libere del Gran Premio di Stiria è andato scemando all’inizio del pomeriggio, aprendo così alla possibilità di disputare regolarmente le qualifiche su pista bagnata. Alfine, la sessione è andata in scena, seppur in maniera piuttosto sofferta. Ecco cos’è accaduto questo pomeriggio.

Q1 – Proprio a ridosso delle 15.00, orario previsto per l’inizio delle qualifiche, la pioggia aumenta di intensità. Pertanto, la direzione gara decide di tenere tutti fermi ai box, in attesa di un miglioramento. Dopo una lunga attesa, finalmente le condizioni vengono ritenute accettabili e si da’ il via libera per lo svolgimento del Q1 con 45 minuti di ritardo. La pista è chiaramente bagnatissima e tutti utilizzano le full wet, girando a spron battuto.

Il cambiamento di condizioni porta a una clamorosa eliminazione eccellente, quella di Sergio Perez, che tanto bene aveva fatto nelle prove libere di venerdì. Il messicano, autore del terzo tempo nella giornata di ieri, dovrà partire dalla diciassettesima posizione! Oltre a “Checo” tagliate anche le due Alfa Romeo (Kimi Räikkönen 16°, Antonio Giovinazzi, protagonista di un’uscita di pista nel finale di sessione, 19°), la Williams di Nicolas Latifi e la Haas di Romain Grosjean, il quale si è immediatamente chiamato fuori finendo nella ghiaia.

Il miglior tempo viene fatto segnare da Lewis Hamilton (1’18”188), che precede Max Verstappen (+0”109) e Lando Norris (+0”316). In casa Ferrari decimo crono per Sebastian Vettel (+2”055) e undicesimo per Charles Leclerc (+2”683). Verstappen tuttavia attira l’attenzione poiché si pone a rischio penalità. L’olandese, infatti, potrebbe aver realizzato il suo miglior tempo con le bandiere gialle esposte nell’ultimo settore. Argomento da approfondire nelle prossime ore.

Loading...

Loading...

Q2 – Tutti tornano in pista con le full wet e per di più, durante la sessione, la pioggia aumenta di intensità. Le Ferrari sono perennemente sul filo dell’eliminazione e infatti Charles Leclerc non riesce a superare il taglio, vedendosi battuto di 83 millesimi dal compagno di squadra Sebastian Vettel, che invece accede al Q3 per il rotto della cuffia. Il monegasco partirà quindi in undicesima posizione e, a fargli compagnia tra le vittime del Q2 ci sono anche George Russell, Lance Stroll, Daniil Kvyat e Kevin Magnussen.

Ancora una volta miglior tempo per Hamilton (1’17”825), sempre davanti a Verstappen (+0”113) e Norris (+0”623).

Q3 – La pioggia è più intensa e infatti i tempi si alzano rispetto alla Q2 e alla Q1. Tuttavia i valori in campo restano pressoché gli stessi. Lewis Hamilton detta nuovamente legge e realizza la pole position in maniera più che convincente. Verstappen si conferma seconda forza in campo, pagando però 1”2 al britannico! Chi alza prepotentemente l’asticella in relazione alle sessioni precedenti è Carlos Sainz, il quale stampa uno splendido terzo tempo davanti a Valtteri Bottas, quarto. Terza fila per il sorprendente Esteban Ocon e Alexander Albon. In quarta fila si installeranno Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Lando Norris (autore del sesto tempo, ma penalizzato di tre posizioni) e Sebastian Vettel scatteranno rispettivamente dalla nona e dalla decima casella.

A questo punto resta solo da capire se davvero Verstappen sarà penalizzato. Nel qual caso, scivolerebbe al quinto posto.

GP STIRIA 2020 – QUALIFICHE

1. L.Hamilton (Mercedes)

2. M.Verstappen (Red Bull)

3. C.Sainz (McLaren)

4. V.Bottas (Mercedes)

5. E.Ocon (Renault)

6. A.Albon (Red Bull)

7. P.Gasly (Alpha Tauri)

8. D.Ricciardo (Renault)

9. L.Norris (McLaren) [penalizzato di 3 posizioni]

10. S.Vettel (Ferrari)

11. C.Leclerc (Ferrari)

12. G.Russell (Williams)

13. L.Stroll (Racing Point)

14. D.Kvyat (Alpha Tauri)

15. K.Magnussen (Haas)

16. K.Räikkönen (Alfa Romeo)

17. S.Perez (Racing Point)

18. N.Latifi (Williams)

19. A.Giovinazzi (Alfa Romeo)

20 R.Grosjean (Haas)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse