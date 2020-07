F1, GP Stiria 2020: Lance Stroll e Daniel Ricciardo, nessuna penalità dopo l’investigazione

Lance Stroll e Daniel Ricciardo sono sotto investigazione per il turbolento finale del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Zeltweg. Il canadese della Racing Point si trovava in settima posizione all’ultimo giro, tallonato dall’australiano della Renault. Entrambi erano all’inseguimento di Sergio Perez, in crisi nera al volante della Racing Point per dei problemi all’ala anteriore dopo il contatto con Alexander Albon. Lance Stroll avrebbe spinto Ricciardo oltre i cordoli (senza contatto), riuscendo così a proteggere la sesta posizione del compagno di squadra e a tagliare il traguardo in settima piazza proprio davanti all’oceanico. I commissari hanno deciso di non infliggere penalizzazioni, l’ordine d’arrivo è confermato.

Foto: Lapresse