F1, perché è stato penalizzato Charles Leclerc? I motivi della sanzione

Sabato da incubo al Red Bull Ring per la Ferrari ed in particolare per Charles Leclerc, protagonista di una brutta qualifica peggiorata ulteriormente da una penalizzazione di tre posizioni in griglia inflitta dal collegio dei commissari al termine della sessione. Il monegasco, escluso dal Q3 con un pessimo undicesimo posto assoluto in condizioni di pista bagnata, partirà così dalla settima fila in quattordicesima piazza e sarà chiamato ad una furiosa rimonta per rientrare prepotentemente in zona punti.

Il nativo del Principato, reduce da un fantastico secondo posto nel Gran Premio inaugurale della stagione, è stato sanzionato per aver ostacolato eccessivamente l’AlphaTauri del russo Daniil Kvyat nel corso del Q2. Dopo aver ascoltato la versione dei fatti da parte dei diretti interessati, gli steward hanno deciso di infliggere a Leclerc una penalizzazione di tre posti da scontare domani in griglia a causa di un eccessivo rallentamento del monegasco (nonostante fosse stato avvisato in precedenza via radio dal team dell’arrivo alle sue spalle di un’altra macchina) in traiettoria durante un giro di lancio che ha di fatto ostacolato Kvyat in curva 9 e 10 (le ultime due) del tracciato di Spielberg. Il portacolori dell’ex Toro Rosso era impegnato in un giro veloce e si è trovato davanti a sé in traiettoria la SF1000 di Leclerc a velocità ridotta, perdendo così la possibilità di stampare un crono utile per qualificarsi al Q3.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse