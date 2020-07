F1, GP Stiria 2020: Mercedes in crisi con le sospensioni? Wolff ordina di evitare i cordoli

La Mercedes è la grande favorita per la vittoria del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena oggi pomeriggio (ore 15.10) sul circuito di Zeltweg. Le Frecce d’Argento hanno indubbiamente una marcia in più e puntano a conquistare quella doppietta sfumata sette giorni fa: Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e insegue la sua prima vittoria stagionale dopo il quarto posto di settimana scorsa, Valtteri Bottas punta al bis dopo il trionfo nel GP d’Austria ma deve risalire dalla quarta posizione. Sulla carta i due piloti hanno un solo avversario concreto, ovvero Max Verstappen che partirà dalla seconda piazzola al volante della Red Bull.

Le Mercedes, però, potrebbero soffrire di alcuni problemi di affidabilità. Sembra che le sospensioni delle due monoposto non siano al massimo della condizione e proprio per questo motivo il team principal Toto Wolff ha dato l’ordine di stare il più lontano possibile dai cordoli. Il leader della scuderia anglo-tedesca ha commentato a Motorsport-Total.com: “Ci saranno dei giri in cui non si potrà evitare di usarli che ci sia Max in testa o che sia dietro di noi, non sarà possibile gareggiare evitando i cordoli. Si tratta però di massacrare continuamente la sospensione, che è qualcosa che ci causerà dei mal di testa. Quindi una volta che ci saremo sistemati nelle nostre posizioni, allora cercheremo di evitare i cordoli. È un argomento molto specifico dell’Austria“.

Foto: Lapresse