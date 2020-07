Ordine d’arrivo F1, GP Stiria 2020: risultati e classifica. Hamilton domina, le Ferrari si tamponano e si ritirano

Lewis Hamilton ha vinto il GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Zeltweg. Il pilota della Mercedes è scattato dalla pole position e ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro, il sei volte Campione del Mondo ha giganteggiato in lungo e in largo riuscendo così a sconfiggere nettamente il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese si è dovuto accontentare della seconda posizione ma si conferma al vertice della classifica generale, bello il sorpasso nel finale sulla Red Bull di Max Verstappen (terzo).

Domenica da incubo per la Ferrari perché la gara di entrambe le monoposto è finita dopo un minuto con un doppio dolorosissimo ritiro: Charles Leclerc ha tamponato Sebastian Vettel nella curva 3 del primo giro, il monegasco ha visto un buco all’interno ma la sua manovra era da kamikaze ed è finito addosso al compagno di squadra. La Scuderia di Maranello archivia un weekend da incubo, la monoposto è decisamente lacunosa. Da segnalare il buon rendimento di Racing Point col sesto posto di Sergio Perez e il settimo di Lance Stroll alle spalle di un super Lando Norris (McLaren). Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Stiria 2020 e la classifica della seconda gara del Mondiale F1 2020.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’INCIDENTE TRA VETTEL E LECLERC

ORDINE D’ARRIVO GP STIRIA F1 2020: RISULTATO E CLASSIFICA GARA

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Alexander Albon (Red Bull)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Sergio Perez (Racing Point)

7. Lance Stroll (Racing Point)

8. Daniel Ricciardo (Renault)

9. Carlos Sainz (McLaren), giro veloce

10. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

11. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

12. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

13. Romain Grosjean (Haas)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Pierre Gasly (AlphaTauri)

16. George Russell (Williams)

17. Nicholas Latifi (Williams)

Rit. Esteban Ocon (Renault)

Rit. Charles Leclerc (Ferrari)

Rit. Sebastian Vettel (Ferrari)

VIDEO: L’INCIDENTE ASSURDO TRA LECLERC E VETTEL

CHARLES LECLERC: “E’ SOLO COLPA MIA, HO BUTTATO VIA TUTTO. CHIEDO SCUSA A VETTEL”

VETTEL: “NON MI ASPETTAVO UN ATTACCO DI LECLERC IN QUEL PUNTO”

ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI STIRIA 2020 DI F1

LA CRONACA DELLA GARA

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse