F1, Carlos Sainz unico sorriso Ferrari: terzo posto da favola per il futuro pilota di Maranello

In una giornata assolutamente da dimenticare dal punto di vista della prestazione e del risultato, l’unico aspetto positivo (in prospettiva) in casa Ferrari riguarda il fantastico exploit di Carlos Sainz al volante con la McLaren nelle qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020 di F1. Il futuro pilota di Maranello, che prenderà il posto di Sebastian Vettel nel 2021, ha ottenuto il miglior piazzamento in griglia della carriera siglando il terzo tempo assoluto proprio nel momento più importante della sessione. Lo spagnolo classe 1994 ha spremuto al massimo la sua MCL35 nell’ultimo giro del Q3, balzando sorprendentemente in terza piazza alle spalle di Lewis Hamilton e Max Vertappen, ma davanti alla seconda Mercedes di Valtteri Bottas.

La McLaren continua dunque a sorprendere e a ben figurare in questo avvio di stagione, dimostrandosi molto competitiva specialmente sul giro secco (bagnato o asciutto non fa differenza) nei confronti delle varie Ferrari, Racing Point, Renault e AlphaTauri. Con questa macchina Sainz può disputare un’annata da protagonista con qualche inserimento in zona podio, in modo da accumulare ulteriore esperienza ad alti livelli in vista della sua nuova avventura in Ferrari. Il figlio del due volte campione del mondo rally è chiamato domani ad una prestazione solida, in linea con quella di domenica scorsa, con l’obiettivo di resistere realisticamente in quarta piazza dietro alle due Mercedes e alla Red Bull di Verstappen.

Il 25enne madrileno quest’oggi ha oscurato proprio nel finale il giovane compagno di squadra Lando Norris, reduce da un weekend d’esordio strepitoso coronato dal primo podio in carriera, mettendo in evidenza un bel talento anche sul bagnato. In passato Sainz aveva già fatto intravedere le sue qualità sotto la pioggia in un paio di occasioni, con un notevole sesto posto ad Interlagos nel 2016 alla guida di una Toro Rosso (era quarto fino a pochi giri dalla bandiera a scacchi) ed una rocambolesca quinta piazza nel 2019 ad Hockenheim sulla McLaren (rimontando dal fondo dopo un’escursione fuori pista).

Foto: LaPresse