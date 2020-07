Alexander Albon, GP Stiria 2020: “Non ho parlato con Hamilton, non ha fatto apposta”

Alexander Albon ha appena concluso il suo intervento in occasione della conferenza stampa piloti del GP di Stiria, secondo atto del Mondiale di F1 2020. Il pilota della Red Bull, assoluto protagonista durante la corsa di domenica scorsa, ha perso la possibilità di salire sul podio dopo un contatto con la Mercedes di Lewis Hamilton in curva 4.

Sull’incidente tra i due si è incentrata la conferenza stampa del londinese che corre con passaporto thailandese. Alla domanda su un ipotetico colloquio con Hamilton dopo l’accaduto Albon ha dichiarato: “No, non abbiamo parlato, non c’era davvero niente da dire. Sono sicuro che non ci fosse l’intenzionalità di Lewis. Eravamo ovviamente frustrati. Pensavamo di aver perso più di quanto avremmo voluto a causa dell’incidente. Credo che avremmo avuto voce in capitolo con la nostra strategia aggressiva, ovvero il passaggio alle gomme morbide”. Ricordiamo infatti che prima dell’incidente il pilota di casa Red Bull si era fermato in pit lane ed aveva montato un nuovo set di gomme morbide.

Loading...

Loading...

Albon ha concluso il suo intervento guardando alla prossima corsa di domenica, fiducioso di poter fare bene. Il 24enne thailandese ha affermato: “Ora andremo di nuovo al Red Bull Ring, per noi è una cosa positiva. Abbiamo trovato alcuni aspetti in cui possiamo migliorarci”.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse