Previsioni meteo GP Stiria 2020 F1: pioggia al 100%, rischio inondazioni! Qualifiche rimandate? Cosa succederebbe

Si sta per abbattere una vera e propria tempesta su Zeltweg, dove è in corso il GP di Stiria 2020 di F1. Le previsioni meteo non lasciano dubbi: la pioggia arriverà al 100%. mettendo a rischio lo svolgimento delle FP3 delle 12.00 e delle qualifiche in programma alle 15.00.

In mattinata dovrebbero scatenarsi dei violenti temporali, i quali nel pomeriggio lasceranno spazio ad una pioggia fitta e costante. La temperatura dovrebbe precipitare fino a 15°, dunque un clima da autunno inoltrato. Gli esperti prevedono anche possibili inondazioni localizzate. L’umidità arriverà fino all’88%. In compenso la qualità dell’aria sarà ottima.

Loading...

Loading...

In queste condizioni sarà difficilissimo disputare FP3 e qualifiche del GP di Stiria di F1, forse quasi impossibile. La pista potrebbe allagarsi, diventando impraticabile. Non è un caso se sin da giovedì i delegati della FIA stiano parlando con le squadre per spostare le qualifiche a domani mattina, anche se occorrerà rimodulare completamente il programma delle categorie minori (F3, F2, Porsche Cup).

Il rinvio a domenica delle qualifiche appare la soluzione più probabile. Qualora invece le qualifiche dovessero venire definitivamente cancellate, la griglia di partenza verrà definita utilizzando la classifica delle prove libere 2, andate in scena venerdì pomeriggio. Il regolamento prevede, infatti, che vengano considerati i tempi dell’ultimo turno di prove libere: con ogni probabilità sarà la FP2, visto che il rischio di non scendere in pista per le FP3 è elevatissimo. A scattare dalla pole-position sarebbe dunque Max Verstappen.

LA GRIGLIA DI PARTENZA IPOTETICA DOPO LE FP2

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:03.660

2. Valtteri Bottas (Mercedes) +0.043

3. Sergio Perez (Racing Point) +0.217

4. Lance Stoll (Racing Point) +0.581

5. Carlos Sainz (McLaren) +0.673

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0.688

7. Alexander Albon (Red Bull) +0.777

8. Charles Leclerc (Ferrari) +1.046

9. Esteban Ocon (Renault) +1.086

10. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.097

11. Lando Norris (McLaren) +0.881 (penalizzato di tre posizioni)

12. Daniil Kvyat (AlphaTauri) +1.390

13. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) +1.492

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +1.705

15. George Russell (Williams) +1.928

16. Sebastian Vettel (Ferrari) +1.953

17. Nicholas Latifi (Williams) +1.995

18. Kevin Magnussen (Haas) +2.130

19. Romain Grosjean (Haas) +2.436

20. Daniel Ricciardo (Renault) senza tempo

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse