F1, Carlos Sainz: “Uno splendido terzo posto nelle qualifiche più difficili della mia carriera. Domani podio? Chissà…”

Ok la solita super-pole position sul bagnato di Lewis Hamilton e anche il brillante secondo posto di Max Verstappen, ma oggi dalla nube d’acqua del Red Bull Ring, sul quale la pioggia ha martellato sin dalla mattinata, è emerso con prepotenza Carlos Sainz. Lo spagnolo, infatti, ha letteralmente trascinato la sua McLaren al terzo posto al termine delle avvincenti qualifiche del Gran Premio della Stiria 2020 di Formula Uno con pieno merito, confermando di avere davvero tanta qualità, sia sull’asciutto, sia sul bagnato.

“Sono molto contento del risultato ottenuto – conferma il futuro ferrarista nel corso delle interviste di rito post-qualifiche oggi condotte dal britannico Paul Di Resta – Dopo un ottimo esordio sette giorni fa direi che anche questo fine settimana ha preso il via nella giusta maniera. Sono arrivato al mio primo terzo posto della carriera, in seconda fila, per giunta nelle qualifiche più complicate a cui abbia preso parte, un ulteriore motivo di orgoglio per me”.

Loading...

Loading...

Il terzo tempo finale è arrivato per merito di una zampata davvero all’ultimo tentativo della Q3. Lo spagnolo la racconta così: “Sapevo che non avevo altre chance per cui ho cercato di essere quanto mai preciso in ogni settore. Le condizioni erano al limite: si rischiava l’aquaplaning ad ogni rettilineo e non perdere la vettura era davvero una impresa. Oggi al Red Bull Ring era complicatissimo guidare, ma che spettacolo”.

A questo punto si può sperare in un altro podio per la scuderia inglese dopo quello conquistato da Lando Norris sette giorni fa? “La nostra macchina in configurazione da gara ci è subito sembrata migliore rispetto ai test pre-stagionali. Vedremo domani se saprà confermarsi. Venerdì guardando i passi gara dei nostri rivali ci siamo resi conto che nel corso del Gran Premio ci sarà davvero da sgomitare. I primi giri forse saranno difficili, ma poi voglio procedere del mio passo”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse