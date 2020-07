VIDEO Charles Leclerc: “Non so se gli aggiornamenti basteranno per lottare per il podio”

Charles Leclerc si sta preparando ad affrontare il GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend al Red Bull Ring. Il pilota della Ferrari è reduce dall’incredibile secondo posto conquistato domenica scorsa proprio sul circuito di Zeltweg e spera di ripetere quel colpaccio, approfittando dei tanti aggiornamenti portati dalla scuderia di Maranello in Austria. Il monegasco ha commentato in conferenza stampa: “Chiaramente sapremo solo in pista quanto gli aggiornamenti ci permetteranno di migliorare concretamente. Innanzitutto bisogna sperare che funzionino nel modo corretto e ci permettano di effettuare reali progressi. Se ciò non si dovesse verificare, allora sarebbe un pessimo segnale. Comunque sono fiducioso che il nuovo pacchetto possa migliorare la situazione. Però non so se basterà per consentirci di lottare per il podio. Realisticamente penso che sarà molto difficile, perché le Mercedes e le Red Bull sono molto veloci”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Charles Leclerc.

VIDEO DICHIARAZIONI CHARLES LECLERC:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse