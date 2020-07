F1, Max Verstappen: “Ho dato tutto me stesso, ma al momento siamo lenti in confronto alle Mercedes”

Max Verstappen non ha nulla da rimproverarsi al termine del Gran Premio della Stiria 2020 di Formula Uno. L’olandese, che scattava dalla seconda posizione della griglia, ha dato tutto quello che aveva in suo possesso per provare ad opporsi alle fenomenali Mercedes di questo periodo. Lewis Hamilton lo ha distanziato sin da subito, mentre Valtteri Bottas lo ha superato, non senza fatica, negli ultimi chilometri. Arriva un terzo posto, dunque, dopo il ko dell’esordio. Un risultato che il pilota classe 1997 commenta in questo modo nel corso delle interviste di rito pre-podio (oggi condotte da Martin Brundle) al termine del Gran Premio della Stiria 2020 di Formula Uno.

“Non posso dire non di non averci provato – conferma il portacolori della Red Bull – ma siamo ancora un pochino troppo lenti per puntare davvero in alto. Sin dal via ho spinto sempre al massimo delle mie possibilità, anche quando Valtteri Bottas nelle fasi finali ha provato a superarmi. Ho cercato di rendergli dura la vita il più a lungo possibile, ma sapevo già che se non ci fosse riuscito al primo tentativo, lo avrebbe fatto in quello successivo. Un minimo di duello ci voleva, altrimenti la gara sarebbe risultata davvero troppo noiosa oggi”.

Loading...

Loading...

Cosa vi manca per poter davvero combattere alla pari con le Mercedes? “Dovremo compiere passi in avanti sotto diversi punti di vista. Non so se nel prossimo weekend ci porteranno nuovi aggiornamenti per far crescere la macchina su una pista che, ad ogni modo, ci ha sempre visto protagonisti. Vedremo quel che succederà all’Hungaroring”.

VIDEO: L’INCIDENTE ASSURDO TRA LECLERC E VETTEL

CHARLES LECLERC: “E’ SOLO COLPA MIA, HO BUTTATO VIA TUTTO. CHIEDO SCUSA A VETTEL”

VETTEL: “NON MI ASPETTAVO UN ATTACCO DI LECLERC IN QUEL PUNTO”

ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI STIRIA 2020 DI F1

LA CRONACA DELLA GARA

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse