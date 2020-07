F1, scelta libera per le gomme da gara dopo le qualifiche bagnate. Le possibili strategie

Parlare di gara in salita in casa Ferrari, al termine delle qualifiche del GP di Stiria 2020, è quasi un eufemismo. Leggendo la griglia di partenza, il decimo posto di Sebastian Vettel e il 14° di Charles Leclerc (penalizzato di 3 posizioni per aver ostacolato in curva 9 e 10 il russo Daniil Kvyat su AlphaTauri) evidenziano i grossi problemi della SF1000.

Tanti si sarebbe aspettati una prestazione completamente diversa su pista bagnata. Si era fatto un gran parlare di carico aerodinamico generato dal fondo e di una monoposto che nel secondo e nel terzo settore del Red Bull Ring era migliorata. Nel time-attack il duro impatto con la realtà, con Leclerc estromesso dalla Q3 e Vettel sconsolatamente ultimo dello stint finale del time-attack. Una Ferrari troppo brutta per essere vera, frutto di un progetto di cui si fa fatica a trovare un pregio, fatta forse eccezione per l’affidabilità, ma per stabilirlo con certezza si dovrà attendere la gara odierna.

Già, oggi, che cosa potrà fare la Rossa? I due piloti, ai microfoni dei giornalisti presenti a Spielberg (Austria), hanno lasciato intendere che le scelte di set-up siano in funzione di una corsa su pista asciutta. Difficile però aspettarsi un ribaltamento della realtà perché, oltre alle deficienze aerodinamiche, questa macchina non è particolarmente dotata neanche dal punto di vista motoristico. E allora come procedere, vista la libertà di scelta per le qualifiche sotto la pioggia? La strategia sarà quella di impostare una gara ad una sosta, possibilmente, con una combinazione gomme medie-dure, che dovrebbe essere quella con cui la Rossa può essere più prestazionale. Nello scorso weekend, infatti, si era notato sempre su questo circuito una sorta di allergia di questa macchina agli pneumatici più morbidi.

Questo ragionamento porta alla logica conclusione che l’unica arma per Leclerc e Vettel sarà quella della consistenza, magari sperando in qualche circostanza favorevole, come accaduto nel primo weekend stagionale.

Foto: LaPresse