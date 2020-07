F1, Daniel Ricciardo: “Un peccato finire in ottava posizione. Stroll? Una mossa disperata”

L’australiano Daniel Ricciardo ha portato a casa i primi punti in questa stagione di F1 sul tracciato del Red Bull Ring (GP Stiria 2020): il nativo di Perth ha concluso all’ottavo posto e dunque ha smosso la classifica generale dopo il ritiro per un guasto tecnico sulla Renault.

Daniel, dopo aver lottato come un leone, con Lando Norris (McLaren), Sergio Perez (Racing Point) e Lance Stroll (Racing Point) ha dovuto alzare bandiera bianca. Vero è che con il canadese vi è stata una collisione di cui Daniel si è lamentato ai microfoni dei giornalisti: “Tanto per cominciare, non è che mi ha superato veramente, ma ci ha costretti entrambi ad andare larghi. Solitamente sono sempre critico con me stesso sul fatto che debba chiudere la porta nei duelli, ma qui mi è sembrato che Lance abbia fatto la classica mossa disperata“. Uno Stroll che, infatti, ha tentato il tutto per tutto e, dopo essere stato sotto investigazione, è stato scagionato. Un duello di cui ha giovato uno scaltro Norris: “Anche Lando stava arrivando dietro a noi e pensavo se lo mangiasse. Per quello al tornantino ho preso la traiettoria stretta, ma c’è stato il contatto. In quel modo Norris ne ha approfittato passando entrambi. E’ un peccato finire la gara così“.

Ricciardo ha poi valutato il rendimento in corsa della monoposto anglo-francese: “La prima parte con le gomme medie è andata bene e siamo stati forti, poi dopo il pit-stop ci sono stati alcuni problemini. Le gomme, fra l’altro, non lavoravano bene come avrei voluto. Pensavo di riuscire a tenere a bada Lance, poi però negli ultimi due giri si sono usurate ancor di più. Se non altro, non abbiamo avuto problemi di raffreddamento come una settimana fa” (fonte: Motorsport.com).

