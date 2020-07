Lando Norris, GP Stiria F1 2020: “Ferrari ha molti punti di forza ancora inespressi ed un pacchetto migliore del nostro”

Lando Norris è stato sicuramente il pilota rivelazione della prima gara stagionale di F1 andata in scena lo scorso weekend a Spielberg, in Austria. Il giovane britannico nativo di Bristol ha disputato un fine settimana strepitoso, stampando il quarto tempo in qualifica (scattando poi in terza piazza) e raccogliendo domenica il primo podio della carriera nel circus con un terzo posto rocambolesco alle spalle della Mercedes di Valtteri Bottas e alla Ferrari di Charles Leclerc. Norris è riuscito a spingere al limite una McLaren in grande crescita e ormai in lotta dal punto di vista delle prestazioni con Ferrari e Racing Point per il ruolo di terza forza del campionato almeno in Austria.

“È stata una grandissima partenza, non c’è dubbio – ha detto l’inglese classe 1999 nella conferenza stampa di presentazione del GP di Stiria – Noi dobbiamo però pensare ad una gara per volta, anche perché c’è grande densità quest’anno nel centro gruppo. Ferrari ha molti punti di forza ancora inespressi, ma credo comunque che li metteranno in mostra nel corso della stagione. Penso che la Ferrari abbia il pacchetto complessivo migliore del nostro. Non credo che lotteremo regolarmente per il podio. Dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi e fare progressi. Quando raggiungiamo il podio o il quarto o il quinto posto, abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Ma non credo che abbiamo il pacchetto per combattere spesso per i primi tre posti”.

Foto: Lapresse